4 из 10 компаний проводят вакцинацию от гриппа, но сотрудники вакцинироваться не спешат

Вакцинация от гриппа сегодня организована в 42% компаний: бизнес считает эту меру наиболее действенной для предотвращения эпидемии среди сотрудников. Однако россияне делать прививку не спешат: в её необходимости убеждён только каждый четвёртый. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие 1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Самая популярная мера профилактики гриппа в российских компаниях — вакцинация: чтобы предотвратить эпидемию среди сотрудников, в 42% организаций делают прививки. Другие способы противостоять инфекции применяются гораздо реже. Так, 7% работодателей перевели персонал на удаленку. Еще 7% используют маски и антисептики для рук. В 6% компаний закупили витамины, в 4% — выполняют все рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора, по 3% сообщили, что проводят санитарную обработку помещений, предлагают работникам носить перчатки и занимаются профилактикой. Отправляют заболевших домой, проветривают помещения, занимаются пропагандой здорового образа жизни, измеряют температуру, организуют занятия спортом, а также используют противовирусные препараты и народные средства по 1% организаций. В каждой четвертой компании (25%) против гриппа не принимают никаких мер.

Вакцинацию от гриппа работодатели сегодня проводят реже, чем год назад, в разгар пандемии ковида, однако чаще, чем в 2009—2016 годах. В целом использование многих мер профилактики за год сократилось, тогда как число работодателей, которые ничего не предпринимают против распространения гриппа в коллективе, напротив, увеличилось и достигло доковидного уровня.

В том, что прививку от гриппа нужно делать ежегодно, сегодня убеждён каждый четвертый россиянин (25%), а против выступает каждый второй (51%). Мужчины являются сторонниками вакцинации чаще женщин (27% против 22%), а опрошенные старше 45 лет — чаще респондентов до 34 (29% против 24%).

А в это время спрос на препараты от коронавируса в России в III квартале сократился на 16% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, свидетельствуют данные системы маркировки. Всего в июле-сентябре было продано 37,8 млн упаковок таких лекарств. Данные не включают поставки по госконтрактам и госпитальный сегмент.

В денежном выражении продажи противоковидных лекарств в III квартале составили 15,3 млрд рублей, что на 25% меньше, чем годом ранее, говорится в сообщении ЦРПТ, оператора системы маркировки в РФ. Имеющихся на данный момент запасов хватит почти на восемь месяцев, склады регулярно пополняются препаратами отечественного и импортного производства, отметил ЦРПТ.



Фото: https://gov-murman.ru