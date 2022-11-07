8 ноября в Мурманской области прозвучит сиренаРяду категорий медработников в Мурманской области будет увеличен минимальный уровень зарплаты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)07.11.22 18:00

4 из 10 компаний проводят вакцинацию от гриппа, но сотрудники вакцинироваться не спешат

Вакцинация от гриппа сегодня организована в 42% компаний: бизнес считает эту меру наиболее действенной для предотвращения эпидемии среди сотрудников. Однако россияне делать прививку не спешат: в её необходимости убеждён только каждый четвёртый. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие 1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Самая популярная мера профилактики гриппа в российских компаниях — вакцинация: чтобы предотвратить эпидемию среди сотрудников, в 42% организаций делают прививки. Другие способы противостоять инфекции применяются гораздо реже. Так, 7% работодателей перевели персонал на удаленку. Еще 7% используют маски и антисептики для рук. В 6% компаний закупили витамины, в 4% — выполняют все рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора, по 3% сообщили, что проводят санитарную обработку помещений, предлагают работникам носить перчатки и занимаются профилактикой. Отправляют заболевших домой, проветривают помещения, занимаются пропагандой здорового образа жизни, измеряют температуру, организуют занятия спортом, а также используют противовирусные препараты и народные средства по 1% организаций. В каждой четвертой компании (25%) против гриппа не принимают никаких мер.

Вакцинацию от гриппа работодатели сегодня проводят реже, чем год назад, в разгар пандемии ковида, однако чаще, чем в 2009—2016 годах. В целом использование многих мер профилактики за год сократилось, тогда как число работодателей, которые ничего не предпринимают против распространения гриппа в коллективе, напротив, увеличилось и достигло доковидного уровня.

В том, что прививку от гриппа нужно делать ежегодно, сегодня убеждён каждый четвертый россиянин (25%), а против выступает каждый второй (51%). Мужчины являются сторонниками вакцинации чаще женщин (27% против 22%), а опрошенные старше 45 лет — чаще респондентов до 34 (29% против 24%).

А в это время спрос на препараты от коронавируса в России в III  квартале сократился на 16% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, свидетельствуют данные системы маркировки. Всего в июле-сентябре было продано 37,8 млн упаковок таких лекарств. Данные не включают поставки по госконтрактам и госпитальный сегмент.

В денежном выражении продажи противоковидных лекарств в III квартале составили 15,3 млрд рублей, что на 25% меньше, чем годом ранее, говорится в сообщении ЦРПТ, оператора системы маркировки в РФ.  Имеющихся на данный момент запасов хватит почти на восемь месяцев, склады регулярно пополняются препаратами отечественного и импортного производства, отметил ЦРПТ.


Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
04.11.22 18:00
Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...
Комментарий к новости:Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
Ольга
03.11.22 03:40
Голосую за село Минькино
Комментарий к новости:Жители Мурманской области могут выбрать населённые пункты, где в 2023 году появятся мобильная связь и интернет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Шулер». Художественный сериал, 5 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Ряду категорий медработников в Мурманской области будет увеличен минимальный уровень зарплаты-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 29 копеек, доллар теряет почти 86 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России утверждён план мероприятий по борьбе с гепатитом С
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика