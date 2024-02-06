4 из 10 компаний следят за вакансиями конкурентов

Уровень интереса к рекрутинговой активности компаний-конкурентов сегодня самый высокий за три года. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

42% работодателей сегодня отслеживают вакансии конкурентов — это самое высокое значение показателя за три года. «Для мониторинга зарплат»; «Для понимания ситуации на рынке», — комментируют представители компаний. А вот активность сотрудников конкурирующих компаний на рынке труда сегодня интересует работодателей меньше, чем в 2021—2022 годах: её отслеживают только 28% предприятий и организаций.

Эксперты «SuperJob» считают снижение интереса закономерным в условиях кадрового голода: работодатели стремятся всеми силами удержать ценные кадры, высококвалифицированные специалисты закрепились на рабочих местах и на рынок труда не выходят. Те же процессы повлияли и на готовность работодателей трудоустраивать у себя персонал, ранее работавший у конкурентов. Сегодня без ограничений принимают бывших сотрудников конкурентов 66% компаний (2 года назад — 72%), 21% поступает так только в исключительных случаях (в 2022 году — 17%).

Время проведения опроса: 10 января — 1 февраля 2024 года.