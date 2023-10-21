4 из 10 компаний уже запланировали корпоративы на следующий год

Каждая третья компания уже заложила бюджет на корпоративные мероприятия на 2024 год. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

39% предприятий и организаций уже запланировали корпоративные мероприятия на следующий год. Чаще всего речь идёт об общенародных праздниках — Новом годе, Дне защитника Отечества и 8 Марта.

В топ-7 наиболее популярных мероприятий также входят профпраздники, дни рождения компаний, тимбилдинги, спортивные соревнования и совместные выезды на природу или экскурсии.

По сравнению с прошлым годом о наличии бюджета на корпоративы представители компаний стали рассказывать чаще (32 и 28% соответственно), это косвенно свидетельствует и о том, что мероприятий будет больше.

Каждая третья компания, бюджетирующая расходы на корпоративные мероприятия, планирует в 2024-ом уложиться в те же суммы, что и в этом году, 29% работодателей увеличили бюджеты на корпоративы.

Время проведения опроса: 24 сентября — 13 октября 2023 года.