4 из 10 мурманчан пойдут на работу с симптомами ОРВИ – «SuperJob»

4 из 10 работающих на территории работодателя отправятся на службу даже с явными симптомами ОРВИ. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» приняли участие представители экономически активного населения из Мурманска, работающих на территории работодателя, и сотрудники на удаленке.

42% мурманчан, работающих на территории работодателя, пойдут на работу, несмотря на симптомы ОРВИ. Мужчины чаще женщин будут игнорировать симптомы болезни (45% против 39% соответственно). Среди граждан в возрасте до 44 лет отправится на работу с температурой каждый второй, тогда как среди тех, кто старше, таких только 34%.

Стимулировать болеть дома нужно прежде всего инженеров и руководителей всех уровней: даже с температурой они идут на работу и заражают всех вокруг. Среди тех, кто отправится на службу, несмотря на явные симптомы гриппа и ОРВИ, также много менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами.

Ещё бо́льшие трудоголики — сотрудники на удалёнке: 8 из 10 дистанционных работников будут продолжать работать, несмотря на температуру, кашель и насморк, и только 10% возьмут больничный.

Время проведения опроса: 11—19 сентября 2024 года.