4 из 10 родителей страдают из-за нехватки времени на общение с детьми

Родители, работающие на удалёнке, реже страдают из-за нехватки времени на общение с детьми. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» после опроса, в котором приняли участие 1600 родителей несовершеннолетних детей.

52% родителей говорят, что тратят на общение с детьми меньше времени, чем требуется: 43% эта ситуация заставляет испытывать чувство вины, 9% воспринимают ее спокойно («Работаю вахтой, не вижу семью»).

Только 39% родителей считают, что уделяют достаточно времени общению со своими несовершеннолетними детьми. Чаще в этом уверены матери (48% против 32% отцов).

Среди работающих на территории работодателя только каждый третий назвал достаточным время, проводимое с детьми, среди безработных — каждый второй, а вот среди занятых на удаленке — 2 из 3.

Время проведения опроса: 12—27 августа 2024 года.