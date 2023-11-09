4 из 10 россиян — за цирковые представления без животных

В России обсуждается запрет на использование животных в цирках. В том или ином виде эту идею поддерживает каждый второй экономически активный россиянин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 граждан из всех округов страны.

Как и два года назад, каждый второй россиянин против эксплуатации животных в цирках. 41% считает, что в России следует запретить участие в представлениях и диких, и домашних животных, ещё 11% — против использования только диких зверей.

Среди женщин за цирки вообще без животных — 45%, только без диких животных — 13%. Мужчины реже демонстрируют зоогуманизм: 38 и 10% соответственно.

Россияне с зарплатой до 50 тысяч рублей запрет на участие животных в представлениях поддерживают чаще тех, кто зарабатывает больше.

Самыми активными же сторонниками инициативы являются россияне до 34 лет: каждый второй из них против использования любых животных в цирках, еще 16% — против эксплуатации диких зверей.