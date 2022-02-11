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Мурманская область. Арктика (16+)11.02.22 18:00

4 из 10 россиян бросят любимую работу ради нелюбимой, но с зарплатой в 2 раза выше

Деньги правят миром: и нелюбимая работа становится привлекательнее, если за неё платить вдвое больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором  приняли участие трудоустроенные россияне из всех округов страны.

Испытание деньгами: тех, кто любит свою работу, мы спросили, готовы ли они заниматься нелюбимым делом с зарплатой в 2 раза выше, чем сейчас: 39% согласились, 34% отказались. А если бы вдруг заработок на любимой работе снизился вдвое, лишь каждый одиннадцатый остался бы на ней, 79% отказались бы трудиться на таких условиях.

Россиян, которые не любят свою работу, мы решили испытать вопросом: покинули бы они опостылевшее место ради работы мечты, но с зарплатой в 2 раза меньше, чем сейчас. Лишь 15% ответили положительно, 73% отказались. А если бы на горизонте маячила любимая работа, но на старом нелюбимом месте их удерживали обещанием в 2 раза повысить заработок, лишь каждый третий (32%) уволился бы, 55% отказались бы от работы мечты ради денег.

Мужчины чаще женщин делают выбор в пользу нелюбимой работы с зарплатой в 2 раза больше: «Деньги — отличный стимул, чтобы сделать работу любимой».

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