4 из 10 россиян мечтают о полёте в космос. Самые бесстрашные — сисадмины, программисты и инженеры

О полёте в космос мечтают 38% россиян. Больше всего желающих — среди системных администраторов, программистов и ИТР. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

4 из 10 россиян (38%) мечтают о полёте в космос, не хотели бы — 52%. Мужчины желают оказаться на орбите заметно чаще женщин: 45% против 29% соответственно. Молодёжь до 35 лет мечтает о космосе активнее старших поколений (46% против 32% среди тех, кому за 45). Чем выше доход, тем сильнее тяга к звездам: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц таких 31%, а среди россиян с доходом от 150 тысяч — уже 45%. Среди обладателей высшего образования космических романтиков и мечтателей — 38%, а среди закончивших колледжи — 32%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других отправиться к звездам хотят системные администраторы (49%), программисты (47%) и инженерно-технические работники (44%). Меньше всего желающих покинуть Землю — среди медицинских сестер (18%) и секретарей (19%).

Время проведения опроса: 16 марта — 7 апреля 2026 года.