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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.25 14:00

4 из 10 россиян назвали IT самой перспективной сферой для карьерного роста

Сегодня IT-сфера уверенно лидирует среди перспективных направлений для карьеры. На втором месте — строительство, на третьем — медицина. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Согласно исследованию, 39% россиян считают, что наибольшие карьерные возможности сегодня открыты в сфере информационных технологий. Это неудивительно, ведь выпускники ведущих технических вузов уже через пять лет после окончания университета зарабатывают в среднем от 280 тысяч рублей. На втором месте оказалось строительство, набрав 13% голосов респондентов, на третьем — медицина (12%). Также в топ-7 вошли нефтегазовая отрасль (10%), торговля и производство (по 9%), финансы (8%) и сфера услуг (6%).

Женщины чаще видят карьерные перспективы в IT-сфере, медицине, торговле, сфере услуг, науке и дизайне. Мужчины же чаще делают ставку на строительство, нефтегазовый сектор, производство, тяжелую промышленность, энергетику и ВПК.

Среди других перспективных направлений респонденты назвали e-commerce, робототехнику, психологию, сервисы доставки, аналитику, блогинг, авиацию, шоу-бизнес и проч.

По сравнению с 2024 годом россияне стали чаще отмечать среди привлекательных сфер для карьерного роста производство (+6 процентных пунктов) и медицину (+5 п.п.).

Время проведения опроса: 13—17 июня 2025 года.

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