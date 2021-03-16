4 из 10 россиян не скажут руководству об ошибке

Мнения разделились: среди россиян поровну тех, кто сообщает руководству обо всех ошибках, допущенных в работе, и тех, кто готов открыть лишь промахи, которые сочтут существенными. К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения страны.

За 10 лет россияне стали в 2 раза чаще утверждать, что руководство следует уведомлять обо всех ошибках, допущенных в работе: в 2011 году такой точки зрения придерживался 21%, сегодня — 44%. Впрочем, тех, кто считает, что сообщать начальству нужно лишь о существенных промахах, по-прежнему больше — 49%. Причём если большинство молодёжи до 24 лет придерживается позиции предельной честности (66%), то россияне старше 45 лет чаще всего говорят, что руководство следует уведомлять только о критически важных просчётах (56%).

На практике же среди россиян поровну тех, кто сообщает руководству обо всех ошибках или лишь о наиболее существенных (по 41%). Молодёжь до 24 лет чаще всего признается как в мелких, так и в масштабных промахах (55%): «Сообщаю и советуюсь, как лучше устранить». Старшее поколение предпочитает не беспокоить начальство несущественными просчётами (51%): «Если ошибку невозможно исправить на своём уровне и своими силами».