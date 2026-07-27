4 из 10 россиян не согласятся на «серую» зарплату

Противников «серых» схем по-прежнему больше, чем лояльных к ним. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Доля тех, кто принципиально не готов работать за «серую» зарплату или вообще без официального оформления, составляет 40%. Согласились бы на подобные условия 35% опрошенных, а каждый четвертый не смог определиться с ответом. Таким образом, число противников по‑прежнему превышает число потенциально согласных (в январе 2026 года соотношение было 42% к 33%).

Среди мужчин 43% выразили готовность к серым схемам, тогда как среди женщин таких лишь 29%.

Молодёжь до 35 лет соглашается чуть чаще (34%), чем те, кто старше (37%).

Среди обладателей высшего образования готовы работать за зарплату в конверте 36% респондентов, среди закончивших средние профессиональные учебные заведения — 33%.

Чем выше ежемесячный доход, тем легче респонденты соглашаются на неофициальные выплаты: среди получающих до 100 тысяч рублей лоялен 31%, а среди тех, чья зарплата свыше 150 тысяч, таких уже 43%.

Время проведения опроса: 13—16 июля 2026 года.