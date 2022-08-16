4 из 10 россиян не станут снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства

Россияне все чаще отказываются снижать свои зарплатные ожидания ради устройства на работу. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

38% россиян не готовы терять часть заработка ради приема на работу: «Я реально оцениваю свои знания, умения и навыки»; «Знание и умение — это тоже товар. Зачем его обесценивать»; «Я ценю свой труд и умею снять с финансовой мели фирму». Мужчины чуть менее сговорчивы в финансовых делах, чем женщины. Больше всего же тех, кто не хочет умерить зарплатные аппетиты, среди россиян с доходом от 50 тысяч рублей в месяц. По сравнению с 2015 годом число соискателей, не готовых отказываться от своих денежных притязаний, выросло на 7 процентных пунктов.

Тех же, кто согласен уступить работодателю на финансовых переговорах, — 46%. Впрочем, среди них есть те, кто выработал хитрую стратегию: «Указываю в резюме зарплату чуть выше, чтобы была возможность торговаться». В среднем же россияне готовы снизить свои ожидания, как и в прошлом году, на 10%.