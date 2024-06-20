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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.24 14:00

4 из 10 россиян поддерживают увеличение МРОТ до 48% от медианной зарплаты, столько же — за то, чтобы увеличить ещё больше

42% россиян поддерживают инициативу увеличения МРОТ до 48% от медианной зарплаты, ещё столько же считают, что нужно повышать больше. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Инициативу об увеличении минимального размера оплаты труда до 48% от медианной зарплаты по стране поддержали 42% опрошенных, еще 42% заявили, что МРОТ следует увеличить больше. И только 5% считают, что его следует оставить на текущем уровне и заботиться о благосостоянии граждан иначе: «Лучше остановить рост цен и услуг ЖКХ, тогда не нужно повышать МРОТ».

48% от медианной зарплаты — это 22 тысячи рублей, немногим больше сегодняшнего МРОТ (19242 рубля), поэтому поддерживающих инициативу всего 42%. Для сравнения, в прошлом месяце, когда парламентарии выступали за увеличение МРОТ до 30 тысяч рублей, одобрение инициативе выражали значительно чаще (65% россиян).

Женщины чаще поддерживают инициативу в нынешнем виде (45%), мужчины же чаще говорят о необходимости повышения в большем размере (также 45%).

Россияне 45 лет и старше чаще одобряют повышение МРОТ до 48% от медианы зарплат. Опрошенные до 34 лет чаще считают такой размер прибавки недостаточным.

Больше всего же тех, кто выступает за значительное увеличение МРОТ, — среди россиян, чей ежемесячный доход составляет от 100 тысяч рублей (51%).

В целом по стране среди несогласных с размером прибавки к МРОТ 35% предлагают увеличить минимальный размер оплаты труда до 30—40 тысяч рублей в месяц, а еще 30% — до 50—60 тысяч рублей.

Время проведения опроса: 11—13 июня 2024 года.

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