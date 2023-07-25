4 из 10 россиян, работающих на удалёнке, скорее уволятся, чем выйдут в офис

Сотрудников на удалёнке или работающих по гибридному графику всё меньше. Трудятся дистанционно чаще всего те, для кого это критически важно — 4 из 10 таких работников предпочтут уволиться, если их компания откажется от удаленки. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 россиян, работающих на условиях полной или частичной удаленки.

Если работодатель решит, что его сотрудники должны перейти с удалёнки или гибридного графика на работу в офисе, значительная часть из них уволится из компании (40%). 37% подчинятся приказу. Ещё 23% затруднились с однозначным решением: «Буду обговаривать условия возвращения в офис».

Больше всего готовых расстаться с работодателем, но не с удалёнкой, среди тех, кто трудится в режиме хоум-офиса всю неделю (64%).

Сотрудники на гибридном графике же более лояльны компании: каждый второй из них без проблем вернётся работать на территории работодателя (49%).

Среди женщин больше тех, кто однозначно откажется работать в офисе и предпочтёт уволиться (53% против 31% среди мужчин): «У меня двое маленьких детей. Единственная возможность работать — удалёнка».

Время проведения опроса: 14—20 июля 2023 года.