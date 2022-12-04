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Мурманская область. Арктика (16+)04.12.22 13:00

4 из 10 россиян считают себя зависимыми от телефонов и интернета

В digital-зависимости признаются 43% россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Признаки цифровой зависимости от современных гаджетов и интернета наблюдают у себя 43% россиян, причём 12% в этом абсолютно уверены, ещё 31% скорее уверен. Напротив, 53% не страдают от digital-зависимости: у каждого пятого (19%) в этом нет сомнений, а 38% скорее не видят у себя подобных симптомов.

Зависимость от интернета и различных девайсов в большей степени свойственна молодёжи: среди респондентов до 24 лет о её наличии говорят 54%, тогда как среди опрошенных старше 45 — только 35%.

Периодически сознательно отказываются от девайсов и интернета на определенное время 44% россиян: 18% делают это ежедневно, 10% — несколько раз в неделю, 9% — несколько раз в месяц. Цифровой детокс несколько раз в год обеспечивают себе 6% опрошенных, ещё 1% делает это раз в несколько лет. «Уезжаю на две недели в глушь, где не ловит никакая связь, — гармония с природой и отдых от всего», — делятся респонденты. Напротив, никогда не отказываются от цифровых благ цивилизации 56% россиян. Причины этого могут быть диаметрально противоположными: одни убеждены, что гаджеты — это уже неотъемлемая часть современной жизни, другие говорят, что мало времени проводят в интернете.

Тех, кто организует себе цифровой детокс ежедневно, больше всего среди представителей поколения старше 45-ти (22%). Тех же, кто вообще не практикует сознательный отказ от интернета, больше всего среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет (60%): «Родители не могут себе такое позволить: надо постоянно быть на связи»; «Моя работа базируется на использовании мобильного устройства, наличия интернета».

По сравнению с прошлым годом, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, число тех, кто никогда не отказывается от гаджетов и интернета, чуть выросло.

Время проведения: 22—29 ноября 2022 года.

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