4 из 10 россиян удавалось покупать энергетики без предъявления документов

Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» решили выяснить, соблюдаются ли возрастные ограничения в сфере продажи энергетических напитков. В опросе сервиса приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Год назад экономически активные россияне безоговорочно поддержали законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Соответствующий закон вступил в силу с 1 марта этого года. Однако выполняется ли это ограничение в магазинах? Каждому девятому россиянину 14—24 лет, покупавшему энергетики в течение последних 3 месяцев, продали напиток без каких-либо вопросов. Ещё у 3 из 10 паспорт спрашивали периодически. 56% респондентов рассказали, что при каждой покупке их просили показать документ, удостоверяющий личность.

Ночные смены, авралы и дальние рейсы — энергетики ради повышения активности употребляют 35% экономически активных россиян. Мужчины покупают энергетические коктейли чаще женщин. Молодёжь до 35 лет — значительно чаще тех, кто старше.

Время проведения опроса: 15 апреля — 30 мая 2025 года.