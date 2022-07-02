В Мурманской области введён особый противопожарный режим3 июля губернатор Андрей Чибис вновь проведёт «гибридную прямую линию» в телеэфире и соцсетях
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)02.07.22 18:00

4 из 10 женщин после декрета меняют работу

4 из 10 женщин после отпуска по уходу за ребёнком меняют работодателя. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения и представители компаний из всех округов страны.

Появление детей не влияет на карьеру женщины, убеждены 42% россиян, и за 9 лет сторонников этой позиции стало больше на четверть. 3 из 10 считают, что до рождения ребёнка шансов сделать карьеру больше. Вероятность достичь карьерных высот выше после рождения детей, уверены 14% опрошенных: «Наличие ребёнка само по себе отлично мотивирует».

В том, что повышение в должности наиболее вероятно до рождения детей, опрошенные моложе 34 лет убеждены чаще, чем респонденты старше 45-ти (37% против 27% соответственно). Тех, кто считает, что шансы на успешную карьеру с рождением детей только растут, больше среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет (19%). Мнение о том, что материнство не влияет на женскую профессиональную судьбу, чаще разделяют респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. (45%).

Каков оптимальный срок отпуска по уходу за ребёнком для женщины, не желающей упускать карьерных перспектив? Каждый третий работодатель (33%) считает, что отсутствовать на работе без потерь можно не более полутора лет. По наблюдениям 31% представителей компаний, отпуск по уходу за ребенком вовсе не отражается на карьере, — по сравнению с 2013 годом, число сторонников этой позиции среди работодателей увеличилось почти вдвое.

Сами женщины, воспитывающие детей, чаще всего говорят, что их карьерные ожидания после рождения ребёнка не изменились (38%). О том, что они стали меньше внимания уделять карьере, рассказали 27%, о том, что они, напротив, сосредоточились на росте в должности и уровне дохода, — 19%.

Какова типичная карьерная траектория женщины, вышедшей из декрета? 40% матерей детей до 16 лет после последнего отпуска по уходу за ребёнком поменяли работу, 30% вернулись к своей прежней должности, 6% перешли на более высокую позицию, 2% — согласились на понижение. Ещё 2% остались работать в прежней компании, но сменили профиль деятельности.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги второго квартала в судостроительной отрасли по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире01:15«Медленное ТВ-Камин».05:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)05:25«Тест на любовь». Художественный фильм, серия 3-4 (12+)
-PRO Деньги (16+)В регионе повысили ставки субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на коровье молоко-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,72 рубля, доллар поднялся почти на 1,26 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок №3 включён в сеть после планового ремонта-PRO ЖКХ (18+)Собственники помещений в многоквартирном доме станут по-новому выбирать управляющую компанию-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Собственники помещений в многоквартирном доме станут по-новому выбирать управляющую компанию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика