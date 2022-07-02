4 из 10 женщин после декрета меняют работу

4 из 10 женщин после отпуска по уходу за ребёнком меняют работодателя. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения и представители компаний из всех округов страны.

Появление детей не влияет на карьеру женщины, убеждены 42% россиян, и за 9 лет сторонников этой позиции стало больше на четверть. 3 из 10 считают, что до рождения ребёнка шансов сделать карьеру больше. Вероятность достичь карьерных высот выше после рождения детей, уверены 14% опрошенных: «Наличие ребёнка само по себе отлично мотивирует».

В том, что повышение в должности наиболее вероятно до рождения детей, опрошенные моложе 34 лет убеждены чаще, чем респонденты старше 45-ти (37% против 27% соответственно). Тех, кто считает, что шансы на успешную карьеру с рождением детей только растут, больше среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет (19%). Мнение о том, что материнство не влияет на женскую профессиональную судьбу, чаще разделяют респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. (45%).

Каков оптимальный срок отпуска по уходу за ребёнком для женщины, не желающей упускать карьерных перспектив? Каждый третий работодатель (33%) считает, что отсутствовать на работе без потерь можно не более полутора лет. По наблюдениям 31% представителей компаний, отпуск по уходу за ребенком вовсе не отражается на карьере, — по сравнению с 2013 годом, число сторонников этой позиции среди работодателей увеличилось почти вдвое.

Сами женщины, воспитывающие детей, чаще всего говорят, что их карьерные ожидания после рождения ребёнка не изменились (38%). О том, что они стали меньше внимания уделять карьере, рассказали 27%, о том, что они, напротив, сосредоточились на росте в должности и уровне дохода, — 19%.

Какова типичная карьерная траектория женщины, вышедшей из декрета? 40% матерей детей до 16 лет после последнего отпуска по уходу за ребёнком поменяли работу, 30% вернулись к своей прежней должности, 6% перешли на более высокую позицию, 2% — согласились на понижение. Ещё 2% остались работать в прежней компании, но сменили профиль деятельности.