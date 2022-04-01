4 команды из Мурманской области вышли в полуфинал конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет»

Определены 600 полуфиналистов профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Все они успешно прошли этап дистанционного тестирования, который проходил с 15 по 24 марта. В полуфинале примут участие 120 команд, среди которых 4 – из Мурманской области. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Рейтинги полуфиналистов формировались по двум территориальным зонам: «Восток» (Дальневосточный, Сибирский, Уральский и Приволжский федеральные округа) и «Запад» (Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа), исходя из суммарного командного балла (сумма баллов пятерых участников одной команды). Списки команд, которые продолжат участие в полуфиналах, опубликованы на сайте конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» в разделе новости.

По итогам тестирования полуфиналисты конкурса пройдут обучение по программе повышения квалификации, результатом станет разработка программы развития системы образования своего муниципалитета.

«Особую важность для любой сферы имеет уровень управленцев, качество принятия решений. Конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей» «Флагманы образования. Муниципалитет» – хорошая возможность для выстраивания новых форматов взаимодействия управленцев сферы образования. А конкурсная среда – всегда стимул для профессионального роста. Хочется пожелать полуфиналистам презентовать лучшие практики, масштабировать свой региональный опыт и, конечно же, получить удовольствие от взаимодействия с коллегами в таком масштабном всероссийском проекте», – прокомментировал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Заявочная кампания продлилась с 9 декабря 2021 года по 13 марта 2022 года. Команды, успешно прошедшие регистрацию, были допущены к выполнению дистанционного тестирования.

Данный этап был направлен на проверку функциональной грамотности, общих знаний, психолого-педагогических и экономико-правовых аспектов организации работы муниципальной системы образования. Участники смогли проверить свой уровень знаний по истории и культуре России, русскому языку и культуре речи, географии и праву, а также определить, насколько они в курсе изменений, происходящих в нормативных правовых документах сферы образования.

Тестирование проводилось в течение 10 дней и завершилось 24 марта.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова запуск командного трека для представителей муниципальных образований позволил расширить горизонты профессиональных возможностей в управленческой деятельности и укрепить взаимодействие участников.

«На этапе дистанционного тестирования участники продемонстрировали настоящий соревновательный дух. В полуфинал вышли 120 команд управленцев и руководителей образовательных организаций из 8 федеральных округов нашей страны, показавших наилучшие результаты по итогам дистанционного тестирования – это 600 участников из более чем 7 тысяч зарегистрировавшихся конкурсантов. Среди полуфиналистов 87% женщин, 13% мужчин. 16% конкурсантов – молодые управленцы, возраст большинства участников – от 36 до 55 лет, опыт профессиональной деятельности – от 10 до 20 лет, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Президентская платформа «Россия – страна возможностей» стремится объединить в своих проектах молодость и опыт. Среди полуфиналистов конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» самому опытному участнику, руководителю образовательной организации, 72 года, а профессиональный стаж в должности насчитывает более 20 лет. Возраст самого молодого руководителя образовательной организации – 26 лет. Уверен, что площадка конкурса станет оптимальной платформой для профессионального обмена, поиска новых подходов и решений для сферы образования».

Мурманскую область в полуфинале конкурса представят команды:

команда Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск («Ваенга»);

команда комитета по образованию администрации города Мурманска («Северный характер»);

команда Управления образования администрации ЗАТО Александровск («Лидеры ЗАТО»);

команда Управления образования администрации Кольского района («Коляне»).

Победители конкурса получат возможность войти в кадровый резерв руководителей, пройти обучение по программе переподготовки по специальности «менеджер» на базе Института управления образованием РАО, стажировку в лучших образовательных организациях страны, а также призы от партнеров конкурса.

В конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет» принимают участие управленческие команды, состоящие из 5 человек, в числе которых специалисты одного муниципального образования (руководитель или заместитель руководителя муниципального органа управления образованием, специалист, руководитель структурного подразделения, а также руководители (заместители руководителей) образовательных организаций, расположенных на территории муниципалитета).

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, конкурс стартовал 9 декабря 2021 года в Екатеринбурге. Целью проекта является поиск, развитие и поддержка перспективных команд управленцев в сфере образования, обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций и надпрофессиональных навыков.

Фото: https://flagmany.rsv.ru/news/tpost/s2jln2o4d1-v-severo-zapadnom-federalnom-okruge-obya