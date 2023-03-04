Мурманская область. Арктика (16+)04.03.23 14:00
4 марта в эфире «Первого канала» пройдёт игра с участием команды КВН из Мурманской области
В субботу, 4 марта, в 21.35 в эфире «Первого канала» покажут 1/8 финала Высшей лиги КВН с участием мурманской команды «Сборная посёлка А», чьими соперниками выступили: «Донецкий кряж» (г. Донецк), «Сборная МАИ» (г. Москва), «Флэш-рояль» (г. Ростов-на-Дону) и «Пал Палыч» (г. Хабаровск).
Напомним, северяне по итогам игры набрали 10,7 балла в общем зачёте, что позволило им пройти в 1/4 финала.
Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, «Сборная поселка А» образована в 2022 году. Как ранее «Сборная города Мурманска» и «Сборная Снежногорска», команда продолжает знакомить зрителей России с Мурманской областью через призму юмора на главном телеканале страны.
Фото: https://gov-murman.ru
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-
Последние комментарии
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
-Скоро в эфире17:40Городские хроники (6+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Считалочка: доходы малоимущих россиян росли в шесть раз быстрее, чем у богатых-PRO Валюту (16+)Курс евро снижается на 14 копеек, доллар потерял одну копейку-PRO Энергетику (18+)Специалисты АО «АтомЭнергоСбыт» напоминают об ответственности за демонтаж «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 и 6 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Парламентарии «сверили часы»: действующие ограничения на охоту на водоплавающую дичь в 15-километровой зоне от береговой линии морей Северного Ледовитого океана собираются снять