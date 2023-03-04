4 марта в эфире «Первого канала» пройдёт игра с участием команды КВН из Мурманской области

В субботу, 4 марта, в 21.35 в эфире «Первого канала» покажут 1/8 финала Высшей лиги КВН с участием мурманской команды «Сборная посёлка А», чьими соперниками выступили: «Донецкий кряж» (г. Донецк), «Сборная МАИ» (г. Москва), «Флэш-рояль» (г. Ростов-на-Дону) и «Пал Палыч» (г. Хабаровск).

Напомним, северяне по итогам игры набрали 10,7 балла в общем зачёте, что позволило им пройти в 1/4 финала.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, «Сборная поселка А» образована в 2022 году. Как ранее «Сборная города Мурманска» и «Сборная Снежногорска», команда продолжает знакомить зрителей России с Мурманской областью через призму юмора на главном телеканале страны.

Фото: https://gov-murman.ru