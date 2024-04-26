4 мая на площадках Долины Славы пройдут торжественные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Участниками мероприятия станут делегации молодёжных и ветеранских общественных организаций, муниципальных образований, крупных предприятий и организаций региона, представители региональных отделений ВОД «Волонтёры Победы», «ЮНАРМИИ», «Движение Первых», военно-патриотических клубов, гостей и жителей Мурманской области.

Проезд на личном транспорте возможен будет лишь до места перекрытия дороги.

Проведение мероприятий будет развернуто на двух основных площадках.

Начнутся мероприятия в 12.00 с торжественного митинга на верхней площадке территории мемориального комплекса «Долина Славы», в ходе которого первые лица региона поздравят всех собравшихся с праздником и почтят память воинов, отдавших жизнь за мирное будущее.

По завершении митинга будет осуществлено построение колонны участников мероприятия и переход на воинское кладбище для возложения цветов и венков к памятнику «Скорбящая Мать».

Далее будет предложен просмотр исторической реконструкции, посвящённой событиям весны 1944 года, где будет визуализирован подвиг морских пехотинцев 254-й бригады морской пехоты Северного флота.

Напротив мемориального комплекса «Долина Славы» на многофункциональной площадке для гостей мероприятия будут организованы: концерт с исполнением военных песен фронтовой бригадой ансамбля песни и пляски Северного флота; выставка образцов исторической военной техники и вооружения, предоставленными Северным флотом; тематические площадки, в том числе интерактивная выставка «Фронт.Тыл.Победа», выставка обмундирования военнослужащих и др.

Будут развернуты полевые кухни и организована выездная торговля.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в ходе проведения мероприятия волонтёрами будет организована раздача георгиевских лент, флажков и леденцов для юных участников мероприятия.

Завершится мероприятие в 15.00.

Фото: https://gov-murman.ru