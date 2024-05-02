4 мая в Заозерске состоится субботник

4 мая с 12.00 до 15.00 в ЗАТО город Заозерск пройдёт общегородской субботник на общественных и дворовых территориях.

Администрация ЗАТО город Заозерск приглашает к участию жителей, предпринимателей и организации города. Приглашают принять активное участие в мероприятии, а также вовлечь в субботник своих друзей и соседей.

Инвентарь будет раздаваться на городской площади в 12.00. Там же будет развернута выставка коммунальной техники.

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457267580%2Falbum-171749274_00%2Frev