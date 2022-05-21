4 муниципальных образования Мурманской области отнесены к группе с ненадлежащим качеством управления бюджетным процессом

Региональное Министерство финансов провело комплексную оценку качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Мурманской области за 2021 год.

Оценка проводилась по 8 направлениям: планирование и исполнение бюджета, управление муниципальным долгом, финансовые взаимоотношения муниципального района с поселениями, управление муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного процесса, выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, соблюдение требований бюджетного законодательства и условий договоров и соглашений.

К группе с высоким качеством управления бюджетным процессом отнесены 3 муниципальных образования – ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск, Терский район. В группе с надлежащим качеством – 10 муниципальных образований.

4 муниципальных образования отнесены к группе с ненадлежащим качеством управления бюджетным процессом, по итогам оценки им необходимо разработать и принять план мероприятий по улучшению значений показателей с низким уровнем исполнения.

Результат оценки и рейтинг муниципалитетов в разрезе городских округов и муниципальных районов размещены на официальном сайте Министерства финансов Мурманской области по ссылке.