4 ноября на площади Пять Углов Мурманска пройдут мероприятия, посвящённые Дню народного единства

В 13.00 начнется радиоконцерт, который анонсирует программу праздника.

В 13.30 заработают тематические площадки: танцевальные; молодёжные (аквагрим, мастер-класс по созданию карты России, тематические викторины) «Звонкий оркестр» — музыкальное караоке, где все желающие смогут исполнить песни народов с помощью диатонических колокольчиков; «Герои спорта» и «народные игры» (спортивные эстафеты и игры); «Уличный кукольный театр».

Как сообщает администрация города Мурманска, в 15.00 на большой сцене у отеля «Азимут» начнётся концерт с участием лучших творческих коллективов из Мурманска и Мурманской области.

Кроме того, с 13 до 17 часов на улице Ленинградской будет открыта выставка специальной техники служб МЧС России по Мурманской области и Росгвардии по Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23625&page=1