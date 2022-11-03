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Мурманская область. Арктика (16+)03.11.22 17:00

4 ноября на площади Пять Углов Мурманска пройдут мероприятия, посвящённые Дню народного единства

В 13.00 начнется радиоконцерт, который анонсирует программу праздника.

В 13.30 заработают тематические площадки: танцевальные; молодёжные (аквагрим, мастер-класс по созданию карты России, тематические викторины) «Звонкий оркестр» — музыкальное караоке, где все желающие смогут исполнить песни народов с помощью диатонических колокольчиков; «Герои спорта» и «народные игры» (спортивные эстафеты и игры); «Уличный кукольный театр».

Как сообщает администрация города Мурманска, в 15.00 на большой сцене у отеля «Азимут» начнётся концерт с участием лучших творческих коллективов из Мурманска и Мурманской области.

Кроме того, с 13 до 17 часов на улице Ленинградской будет открыта выставка специальной техники служб МЧС России по Мурманской области и Росгвардии по Мурманской области.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23625&page=1

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