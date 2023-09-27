4 ноября на территории ВДНХ откроется Международная выставка-форум «Россия»

С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ будет работать Международная выставка-форум «Россия». Указ об этом подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Участниками выставки станут субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, корпорации и делегации зарубежных государств.

Выставка проводится в целях демонстрации важнейших достижений Росси в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, а также положительного опыта развития регионов страны.

В дни регионов каждый субъект Российской Федерации презентует свои достижения в различных сферах, продемонстрирует выступления творческих коллективов и свои гастрономические особенности. Мурманская область также будет представлена на площадках форума-выставки.

На весь период проведения выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Выставка станет площадкой крупнейших мероприятий страны.

Деловая программа будет состоять из нескольких блоков, в рамках которых лидеры отраслей экономики и главы регионов России представят самые значимые достижения последних лет.

Особое внимание будет уделено детской программе. Она будет включать интерактивные мероприятия, квесты, мастер-классы и викторины. В экскурсионной программе разработано шесть тематических маршрутов: «Искусство», «Общество», «Технологии», «Энергетика», «Экология», «Профессии».

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Вход будет бесплатным для всех посетителей, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru