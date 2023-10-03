Мурманская область. Арктика (16+)03.10.23 10:15
4 октября в Мурманске состоится проверка системы оповещения
На территории муниципального образования город Мурманск 4 октября текущего года проводится проверка средств оповещения Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Мурманской области (РСО).
Как сообщает администрация города Мурманска, целью проведения проверки является оценка готовности аппаратуры, каналов связи, исправность оборудования РСО к оповещению и информированию населения о кризисных ситуациях мирного и военного времени.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25805&page=1
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