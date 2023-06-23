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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.23 11:30

4 проекта из Мурманской области стали финалистами федерального конкурса «Студенческий стартап»

В этом году конкурс охватил 79 субъектов России, в том числе и наш регион. Заявки также направили начинающие предприниматели из 13 стран мира, в том числе из СНГ, ЕАЭС, Египта и других государств. Большинство заявленных проектов относятся к цифровой сфере, разработке новых приборов и интеллектуальных производственных технологий, а также к сфере креативных индустрий. 

«Всего в 2023 году на конкурс поступило 6 тысяч заявок, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Интерес к открытию своего стартапа в России активно проявляют иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах. Заявки на конкурс направили начинающие предприниматели из 13 стран мира, в том числе из СНГ, ЕАЭС, Египта и других государств. Это говорит об открытости российского образования и предоставления равных возможностей для самореализации всех студентов в нашей стране», – подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В финале конкурса студенты Мурманского арктического университета достойно защитили свои идеи: 

проект Екатерины Боровинской «Производство органической косметики из водорослей Баренцева моря и их производных»;

проект Дарьи Кузнецовой «REWORK, студия кастома и дизайна»; 

проект Александра Малинина «Мурманский Арктический Стиль»; 

проект Никиты Терехова «Химический стабилизатор грунта для дорожного строительства».

Имена победителей станут известны в июле, они получат по 1 млн рублей на реализацию инновационного стартап-проекта. В этом году правительство России направит 1,5 млрд рублей на поддержку 1,5 тысячи студенческих стартапов.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, конкурс студенческих стартапов проводится с 2022 года в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Программа направлена на разработку студентами новых товаров, изделий, технологий или услуг с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, имеющих потенциал коммерциализации и находящихся на самой ранней стадии развития.

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