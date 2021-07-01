4 служебные квартиры переданы в собственность медработников региона с начала 2021 года

С начала 2021 года в собственность медицинским работникам региона переданы 4 служебные квартиры. Претендовать на них могут специалисты организаций первичного звена здравоохранения или скорой медицинской помощи, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области.

орядок передачи помещений специализированного жилищного фонда утвержден постановлением регионального правительства от 22 июня 2020 года №444-ПП. Документом определены отдельные категории медицинских работников, которые могут претендовать на приватизацию служебных жилых помещений, а также условия приватизации.

Данная мера социальной поддержки медицинских работников направлена на сохранение кадрового потенциала в медорганизациях, подведомственных региональному министерству здравоохранения.

Одним из условий приватизации служебных жилых помещений является наличие у медицинского работника стажа работы не менее 10 лет в медицинских организациях на момент обращения с заявлением о приватизации и проживание медицинского работника в занимаемом служебном жилом помещении не менее двух лет.