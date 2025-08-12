4 тысячи мероприятий для почти 160 тысяч северян: подведены предварительные итоги акции «На Севере – лето»

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко 11 августа представила промежуточные результаты губернаторской акции «На Севере – лето». Так, с июня по июль во всех муниципалитетах прошло около 4 тысяч мероприятий, которые посетили почти 160 тысяч жителей Кольского Заполярья.

«Проект охватил все муниципалитеты области и предоставил разнообразную программу для разных возрастных групп – от отрядов пришкольных лагерей до участников губернаторского проекта «Северное долголетие». Нам удалось создать условия для активного и интересного досуга в том числе и для северян старшего поколения», – отметила первый вице-губернатор.

Особой популярностью пользовалась новая флагманская площадка в Мурманске на улице Воровского и у фонтана возле Дворца культуры имени С.М. Кирова. Каждую неделю участников ждали концерты, творческие выступления и мастер-классы. Кроме того, площадка в формате «открытой сцены» позволил раскрыть новые таланты, проживающие в Мурманской области.

Многие мероприятия акции проводились на обновлённых общественных пространствах, созданных в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подробную программу и дальнейшие планы губернаторской акции представила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

