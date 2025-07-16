4 выпускницы мончегорских школ после пересдачи ЕГЭ получили золотые и серебряные медали, а вместе с ними - денежные премии Кольской ГМК

Полина Крыгина, выпускница школы №1 им. А. Ваганова, Алина Мухина, выпускница школы №10 им. Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова, Алёна Багаева и Арина Гончар - из Гимназии №1 Мончегорска сдали единый государственный экзамен, но были недовольны своими результатами, поэтому приняли решение пойти на пересдачу и улучшить показатели. Как итог - высокие баллы за ЕГЭ, золотые и серебряные медали за успехи в учебе и денежное вознаграждение в 30000 и 15000 рублей от Кольской ГМК.

Глава города Андрей Рудаков, заместитель генерального директора Кольской ГМК, депутат Мурманской областной Думы Максим Иванов поздравили выпускниц и пожелали им дальнейших успехов на жизненном пути.

Как отмечает администрация муниципалитета, в прошлом году по решению генерального директора Кольской ГМК была учреждена премия выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, награжденным медалью I и II степени.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/528687/#&gid=1&pid=8