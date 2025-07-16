«Металлурги на драйве!» - День металлурга и 90-летие компании «Норникель» в Мончегорске отметят с размахомМуста-Тунтури – 2025: на старт самого северного веломарафона участники выйдут 19 июля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.07.25 16:00

4 выпускницы мончегорских школ после пересдачи ЕГЭ получили золотые и серебряные медали, а вместе с ними - денежные премии Кольской ГМК

Полина Крыгина, выпускница школы №1 им. А. Ваганова, Алина Мухина, выпускница школы №10 им. Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова, Алёна Багаева и Арина Гончар - из Гимназии №1 Мончегорска сдали единый государственный экзамен, но были недовольны своими результатами, поэтому приняли решение пойти на пересдачу и улучшить показатели. Как итог - высокие баллы за ЕГЭ, золотые и серебряные медали за успехи в учебе и денежное вознаграждение в 30000 и 15000 рублей от Кольской ГМК.

Глава города Андрей Рудаков, заместитель генерального директора Кольской ГМК, депутат Мурманской областной Думы Максим Иванов поздравили выпускниц и пожелали им дальнейших успехов на жизненном пути.

Как отмечает администрация муниципалитета, в прошлом году по решению генерального директора Кольской ГМК была учреждена премия выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, награжденным медалью I и II степени.

 

 

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/528687/#&gid=1&pid=8

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Финансовые айсберги» Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Дарья
03.07.25 12:03
Добрый день. Почему не могу пройти регистрацию, гражданский персонал? *** Дарья, вопрос несколько непонятный. "Личный кабинет военнослужащего" на сайте Минобороны предназначен только для военнослужа
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
-Правовая консультация (18+)В Мурманской области юридические лица активно перешли на электронное взаимодействие с Росреестром
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире19:30«Мисс Плохое поведение». Художественный фильм (16+)21:25«Анатомия сердца». Художественный сериал, 6 серия (16+)22:20«Анатомия сердца». Художественный сериал, 7 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Квалифицированные рабочие в строительстве: кому и где в 2025 году платят больше-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 59 копеек-PRO Энергетику (18+)Новую зиму котельная в Верхнетуломском встретит с новым оборудованием-PRO ЖКХ (18+)Более 77 тысяч северян уже используют приложение «Госуслуги.Дом»-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»