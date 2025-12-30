40 лет назад начал свою работу городской архив Североморска

Архив ЗАТО г. Североморск – один из старейших муниципальных архивов Заполярья. 30 лет он являлся структурным подразделением администрации, затем вошёл в состав муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание», а с 2019 года стал самостоятельной единицей – муниципальным казённым учреждением, подведомственным комитету имущественных отношений.

В североморском архиве хранится документация Североморского исполкома начиная с 1976 года. Более ранние документы переданы в Государственный архив Мурманской области.

Сейчас в Североморске 123 фонда, в которых более 38 тысяч дел. За пять лет количество дел увеличилось на 6 тысяч.

Специалисты архива флотской столицы, который возглавляет Олеся Францискевич, ведут учёт и приём дел, отвечают на запросы и проводят обучающие семинары для работников муниципальных учреждений и интересные экскурсии в мир истории города и флота для всех желающих.

С датой коллектив архива поздравил глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, отметив, что труд сотрудников архива важен. Он пожелал учреждению дальнейшего развития, надёжного хранения документов и успешной реализации всех задач.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19165-arhivu-40/#news-gal-8