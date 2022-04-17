40 мероприятий в сфере культуры включено в региональную программу празднования Дня Победы в этом году

На заседании Мурманского областного организационного комитета «Победа» представлена программа мероприятий в сфере культуры, которые пройдут в этом году в регионе в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Заседание прошло в региональном правительстве, в работе оргкомитета приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева, председатель областной Думы Сергей Дубовой, представители муниципальных образований, исполнительной власти и общественности региона.

На заседании с докладом о проведении культурно-массовых мероприятий, посвящённых празднику, выступила министр культуры региона Ольга Обухова.

Глава регионального Минкульта отметила, что министерство совместно с администрацией города Мурманска и областными учреждениями культуры сформировало культурную программу, посвященную 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В программу включено 40 мероприятий, среди которых литературные выставки, информационные акции, конкурсы, фестивали для разных возрастных категорий граждан.

В Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке с 4 по 14 мая пройдёт Единая областная информационная акция «Победный май». С помощью электронных баз и банков данных, размещенных в интернет, специалисты библиотеки помогут найти информацию о погибших или пропавших без вести родных и близких, определить место их захоронения, окажут помощь в оцифровке уникальных семейных архивов.

Интересную программу культурных событий подготовила Мурманская государственная областная библиотека для слепых и слабовидящих. Специалисты учреждения совместно с первичной организацией Всероссийского общества слепых г. Мурманска проведут встречу поколений «Вошла в историю Победа». В мае, июне и сентябре библиотекой будет реализован проект «Маршрутом памяти», который включает выездные экскурсии, адаптированные для инвалидов по зрению всех возрастных категорий, в том числе для незрячих и слабовидящих детей.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека также подготовила для юных северян комплекс мероприятий, посвященных Дню великой Победы. Уже сейчас ребята могут поучаствовать в онлайн-акции «Читаем и говорим. Книги о войне». Вскоре все желающие смогут посетить выставку артефактов времен Великой Отечественной войны «Эхо войны», послушать аудиоэкскурсии о защитниках Советского Заполярья.

В Мурманском областном краеведческом музее одновременно с регулярными мероприятиями, посвящёнными празднику, будут проходить и новые: цикл мастер-классов, уличный военно-исторический квест и музейная игра. В честь Дня Победы сотрудники учреждения организуют тематические мероприятия для жителей Умбы и Ловозера.

Второй год в целях гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания студентов в рамках реализации городского проекта «Студенческая среда» в Мурманском колледже искусств с 21 марта по 28 апреля пройдет II Открытый городской исследовательский и творческий конкурс «Спасибо тебе, Солдат!».

6 мая в Мурманском областном Дворце культуры им. С.М. Кирова состоится праздничный концерт, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с участием любительских коллективов дворца культуры и творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений. Подарком для всех гостей станет выступление Дениса Майданова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в докладе министр отметила, что большое количество мероприятий подготовил Мончегорск. С 26 апреля по 19 мая в школьных библиотеках, музеях образовательных учреждений города будут созданы экспозиции, посвященные присвоению Мончегорску почетного звания «Город трудовой доблести».

Областные учреждения культуры организовали ряд концертов и спектаклей, посвященных Дню великой Победы. Во всех муниципальных образованиях Мурманской области сформированы культурные программы в онлайн- и офлайн-форматах. Традиционно на всех площадках пройдут народные гуляния, а во Дворцах культуры – праздничные концерты.