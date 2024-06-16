40 начинающих литераторов Северо-Запада приступили к работе в межрегиональной мастерской АСПИР в Мурманске

Межрегиональная мастерская Ассоциации союзов писателей и издателей России стартовала в столице Русской Арктики – Мурманске. На Мастерскую приехали сразу сорок начинающих литераторов из разных областей Северо-Запада. Все они выиграли творческий конкурс и готовятся к лекциям и семинарам от известных российских прозаиков, поэтов, драматургов и критиков.

Отбор участников проходил в следующих номинациях: проза, поэзия, критика и публицистика, драматургия. Кольское Заполярье представляют главный библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки Дина Озерова, председатель литобъединения и лауреат премии Баева-Подстаницкого «Пристань посторонних» Павел Быченков, а также актеры Мурманского областного драматического театра Александр Покатнев и Михаил Романенко.

До 17 июня победителей отбора ждут профессиональные семинары и лекции ведущих литераторов, а также обширная внеучебная культурная программа – поэтические вечера, открытые дискуссии, литературные игры и викторины. Так, перед открытием мастерской участники познакомились с ключевыми туристическими и историческими локациями Кольского края – посетили мемориал защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны, побывали на Абрам-Мысе и в Териберке.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, с 2021 года АСПИР проводит региональные мастерские во всех федеральных округах России. Наставниками дебютантов становились первые лица современной российской словесности. Часть работ участников будет опубликована в сборниках и литературных журналах, а лучшие авторы по итогам работы мастерской получают направление участие в Форуме молодых писателей России.

Фото: https://gov-murman.ru