40 нахимовцев из Мурманска вышли в море на кораблях Северного флота

Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища вышли в море для получения опыта морской практики на борту большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

Практические занятия с 40 нахимовцами состоялись во время плановых мероприятий боевой подготовки Северного флота, в которых было задействовано более 11 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты морской авиации.

Для воспитанников нахимовского училища были проведены ознакомительные экскурсии по большому противолодочному кораблю «Вице-адмирал Кулаков». Офицеры рассказали им о современном вооружении кораблей Северного флота и их боевых возможностях.

С борта «Вице-адмирала Кулакова» нахимовцы наблюдали проход боевых кораблей кильватерным строем по освобождённому от мин фарватеру Кольского залива за базовыми тральщиками, а также совместные действия вертолёта Ка-27 и малого противолодочного корабля по поиску атомной подводной лодки.

Нахимовцы с интересом знакомились с тактикой действий военнослужащих отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсантами, которые отработали перехват маломерных быстроходных лодок условного противника.

С юными моряками также были проведены ознакомительные занятия по спасательной подготовке с демонстрацией средств спасения людей на воде.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на переходе в главную базу Северного флота город Североморск по традиции на борту большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» была проведена церемония посвящения нахимовцев, впервые вышедших в море, в моряки.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12513823@egNews