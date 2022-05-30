40% опрошенных жителей СЗФО пожаловались, что им недостаточно дней отпуска, чтобы полноценно отдохнуть от работы

С другой стороны, 57% отметили, что им в целом достаточно отпускных дней, они успевают и сделать запланированные дела, и отдохнуть. А вот 3% работников из СЗФО вообще заявили, что их отпуска слишком длинные и можно даже поменьше отдыхать.

Недавний опрос hh.ru, проведенный среди работающих жителей СЗФО показал, что 40% опрошенных недовольны длительностью своего отпуска и не успевают за это время отдохнуть от работы.

С другой стороны, 57% отметили, что им в целом достаточно отпускных дней, они успевают и сделать запланированные дела, и отдохнуть. А вот 3% работников из СЗФО вообще заявили, что их отпуска слишком длинные и можно даже поменьше отдыхать.

В разрезе возрастов респондентов выяснилось, что чаще всего жалуются на нехватку дней отпуска молодые работники до 24 лет (41% недовольных длительностью своих каникул). В это же время 58% опрошенных в возрасте до 55 лет, наоборот, считают, что объём отпускных дней у них достаточный.

Среди представителей различных профессий чаще всего жалуются на то, что не успевают нормально отдохнуть из-за короткого отпуска оказались строители и работники сферы недвижимости (53% опрошенных). По 41% опрошенных, кому также недостаточно отпуска зафиксировано в сфере продаж и среди HR-специалистов.

Интересно, что наибольшая доля тех, кто считает, что отдыхает слишком много была обнаружена среди бухгалтеров (4%), студентов (5%) и по 3% среди ИТ-специалистов и производственников (наглядно на диаграмме).