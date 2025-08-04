40% работающих мурманчан не хватает отпуска, чтобы отдохнуть от работы и стресса

Аналитики hh.ru и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» выяснили, насколько мурманчане довольны продолжительностью отпуска и успевают ли этим летом полноценно отдохнуть от работы.

Опрос hh.ru показывает, что нехватка отпуска — достаточно распространённая проблема среди работающих мурманчан. Так, 40% жителей Мурманской области считают положенные дни отпуска в этом году для себя недостаточными. Это немного ниже среднего по стране: в целом по России недовольны продолжительностью отпуска 43% работников. В то же время 57% опрошенных мурманчан довольны текущей продолжительностью отпуска, а 3% даже готовы его сократить.

Исследование hh.ru также выявило гендерные различия: женщины чаще жалуются на нехватку отпускных дней (47% против 39% у мужчин). Разница прослеживается и в возрастных группах. Так, молодые работники в возрасте 18–24 лет чаще других отмечают, что отпуск слишком короткий — так считают 49% респондентов. Среди представителей старшего поколения (55+) таких — лишь 36%.

В профессиональном разрезе чаще других страдают от нехватки отпуска ИТ-специалисты: почти 53% из них считают, что отдыха слишком мало — это самый высокий показатель среди всех профессий. Немногим меньше неудовлетворённых среди медиков и фармацевтов — 50%. Также высока доля тех, кто хочет продлить отпуск, среди работников ритейла — 48%.

При этом нарушение спокойствия в отпуске — тоже характерный симптом для многих работников. Так, 62% опрошенных мурманчан признались, что работают во время отпуска. Из них 8% делают это всегда, 12% — часто, 24% — иногда, и ещё 18% — редко, но всё же сталкиваются с рабочими задачами, находясь в отпуске. Никогда не прикасаются к работе во время отдыха лишь 38% респондентов.

Среди лидеров по работе в отпуске — топ-менеджеры: 34% из них всегда трудятся, даже находясь на отдыхе. Также часто продолжают работать маркетологи (30%) и специалисты в сфере закупок (33%).

«Наши данные показывают, что работники — особенно в ИТ-сфере, медицине и продажах — рискуют провести отпуск 2025 года без полноценного восстановления. Каждому второму не хватает дней, а каждый пятый руководитель продолжает работать даже на пляже. Компаниям стоит пересмотреть политику отпусков: увеличение продолжительности отдыха для ключевых категорий сотрудников и строгий запрет на выполнение рабочих задач в отпуске помогут снизить уровень выгорания», — отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.