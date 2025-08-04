День физкультурника – 2025: в заполярной столице проведут забег в Долине Уюта и акцию ВФСК ГТО40% работающих мурманчан не хватает отпуска, чтобы отдохнуть от работы и стресса
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.08.25 12:00

40% работающих мурманчан не хватает отпуска, чтобы отдохнуть от работы и стресса

Аналитики hh.ru и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» выяснили, насколько мурманчане довольны продолжительностью отпуска и успевают ли этим летом полноценно отдохнуть от работы.

Опрос hh.ru показывает, что нехватка отпуска — достаточно распространённая проблема среди работающих мурманчан. Так, 40% жителей Мурманской области считают положенные дни отпуска в этом году для себя недостаточными. Это немного ниже среднего по стране: в целом по России недовольны продолжительностью отпуска 43% работников. В то же время 57% опрошенных мурманчан довольны текущей продолжительностью отпуска, а 3% даже готовы его сократить.

Исследование hh.ru также выявило гендерные различия: женщины чаще жалуются на нехватку отпускных дней (47% против 39% у мужчин). Разница прослеживается и в возрастных группах. Так, молодые работники в возрасте 18–24 лет чаще других отмечают, что отпуск слишком короткий — так считают 49% респондентов. Среди представителей старшего поколения (55+) таких — лишь 36%.

В профессиональном разрезе чаще других страдают от нехватки отпуска ИТ-специалисты: почти 53% из них считают, что отдыха слишком мало — это самый высокий показатель среди всех профессий. Немногим меньше неудовлетворённых среди медиков и фармацевтов — 50%. Также высока доля тех, кто хочет продлить отпуск, среди работников ритейла — 48%.

При этом нарушение спокойствия в отпуске — тоже характерный симптом для многих работников. Так, 62% опрошенных мурманчан признались, что работают во время отпуска. Из них 8% делают это всегда, 12% — часто, 24% — иногда, и ещё 18% — редко, но всё же сталкиваются с рабочими задачами, находясь в отпуске. Никогда не прикасаются к работе во время отдыха лишь 38% респондентов.

Среди лидеров по работе в отпуске — топ-менеджеры: 34% из них всегда трудятся, даже находясь на отдыхе. Также часто продолжают работать маркетологи (30%) и специалисты в сфере закупок (33%).

«Наши данные показывают, что работники — особенно в ИТ-сфере, медицине и продажах — рискуют провести отпуск 2025 года без полноценного восстановления. Каждому второму не хватает дней, а каждый пятый руководитель продолжает работать даже на пляже. Компаниям стоит пересмотреть политику отпусков: увеличение продолжительности отдыха для ключевых категорий сотрудников и строгий запрет на выполнение рабочих задач в отпуске помогут снизить уровень выгорания», — отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)68% работающих жителей Мурманской области каждый день испытывают эмоциональное выгорание на работе
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Марианна
24.07.25 10:45
Наверное, не от травм скончалась, а от ранений.
Комментарий к новости:На полуострове Рыбачий перезахоронили останки защитницы советского Заполярья
-Правовая консультация (18+)Последнее жильё: Верховный суд Российской Федерации обобщил практику по банкротству граждан
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средняя цена квадратного метра жилья в Мурманской области составила 47,5 тысячи рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 62 копейки, доллар теряет почти 66 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Во время традиционной встречи представителей управлений административных округов с мурманчанами были подняты вопросы необходимости замены входной двери, ремонта подъезда и обновления почтовых ящиков-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»