40 работников Кольской АЭС представят атомную отрасль на чемпионате «REA-Skills-2024»

Более 70 работников Кольской АЭС и подрядных организаций приняли участие в ежегодном информационном проекте «SkillsDay». На встрече победители и участники прошлых чемпионатов по методике «WorldSkills» делились своим опытом с молодыми сотрудниками, которые только планируют попробовать свои силы в конкурсах профессионального мастерства. Будущих чемпионов интересовали разные вопросы: по каким компетенциям проводятся соревнования, как подать заявку на участие и в чем особенности подготовки к состязаниям.

В марте-апреле 2024 года на пяти производственных площадках состоится отборочный этап дивизионального этапа чемпионата «REASkills», организованного АО «Концерн Росэнергоатом», для участия в котором направили заявки более 40 молодых специалистов Кольской АЭС по компетенциям: Радиационный контроль, Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики, Охрана окружающей среды, Инженерное мышление. Каракури, Технологические системы энергетических объектов, Электроника, Аналитический контроль, Цифровое ПСР-предприятие, Охрана труда, Промышленная автоматика.

Руководители атомной станции анализировали опыт прошлых лет и настраивали будущих конкурсантов на достижение высоких результатов.

«Кольская АЭС всегда приветствует участие наших сотрудников в чемпионатах рабочих и инженерных профессий. Ведь подобные мероприятия способствуют повышению профессионализма работников, формированию лидерских качеств и личной ответственности, То, что вчера было рекордом, сегодня нижняя планка компетенций, и именно в постоянное развитие является основой надёжной эксплуатации атомных станций», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, сотрудники Кольской АЭС принимают участие в соревнованиях профессионального мастерства с 2016 года, завоёвывали призовые места на чемпионатах Концерна «Росэнергоатом» REASkills, отраслевых чемпионатах «Росатома» «AtomSkills», чемпионатах высокотехнологичных профессий «WorldSkills Hi-Tech».

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.