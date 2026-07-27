40 высокотехнологичных операций ежегодно: хирурги Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина совершенствуют методы лечения лазером без разрезов

В урологическом центре Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина состоялись две показательные операции, которые провёл доктор медицинских наук, профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач-уролог, онколог Алим Мухамедович Дымов. В ходе операций отрабатывалась методика лазерной энуклеации гиперплазии простаты — один из наиболее современных и эффективных подходов в урологии. Сегодня лазерная энуклеация признана мировым золотым стандартом лечения доброкачественной гиперплазии простаты.

Специалисты областной больницы владеют этой методикой уже пять лет и успешно применяют её на практике: ежегодно здесь выполняется около 40 таких операций в рамках высокотехнологичной медицинской помощи.

«Визит Алима Мухамедовича — это возможность сравнить наш опыт с подходом эксперта высочайшего уровня. Особенно ценно, что в прошлом году он защитил диссертацию по применению гольмиевого лазера в урологии. В ходе совместной работы мы выявили ряд нюансов, которые помогут нам ещё больше повысить качество урологической помощи в нашей больнице», — рассказал Дмитрий Тёмкин, главный внештатный специалист-уролог Министерства здравоохранения Мурманской области, заведующий урологическим центром МОКБ им. П.А. Баяндина.

В ходе мастер-класса выполнялась лазерная энуклеация гиперплазии простаты — эндоскопическое удаление аденомы. Раньше при больших объёмах железы (более 80 кубических сантиметров) проводилась открытая аденомэктомия: операция через разрез от пупка до лона, после которой пациент оставался в стационаре на 7–10 дней. Сегодня технологии позволяют удалять аденому практически любого размера без разрезов через естественные мочевые пути. Благодаря современному отечественному лазерному оборудованию операция становится максимально эффективной и безопасной. Пациент находится в стационаре всего три дня, катетер удаляется уже на второй день после вмешательства, а возвращение к привычному образу жизни происходит значительно быстрее.

Такие совместные мероприятия позволяют не только совершенствовать навыки врачей, но и делать высокотехнологичную медицинскую помощь более доступной и комфортной для пациентов региона.

Как отмечает региональное Министерство здравоохранения, сфера здравоохранения является приоритетным направлением народной программы «На Севере — жить!». В Мурманской области ежегодно проводится более 10 тысяч высокотехнологичных операций по различным профилям. За первые 6 месяцев 2026 года выполнено уже около 5 тысяч таких вмешательств.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571733/#&gid=1&pid=2