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Мурманская область. Арктика (16+)14.11.22 12:00

40% жителей СЗФО признались, что им надоела работа

Интересно, что тотальную усталость от работы чаще всего испытывают люди в возрасте 25-34 лет – 49% из них рассказали, что регулярно думают о том, как им надоела их работа. Реже всего такие мысли посещают людей старше 55 лет – среди них таких оказалось всего 22%. Также добавим, что мужчины реже женщин жалуются на усталость от работы: 41% против 50%.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди жителей из регионов СЗФО и выяснила, что почти каждый второй устал от своей работы.

40% работников из регионов СЗФО признались, что их регулярно посещают мысли «Как же я устал(а)», «Как же мне всё это надоело» в контексте работы (по России в целом – 46%). Наиболее часто такие настроения встречаются среди бухгалтеров и юристов (по 55%), а также среди работников транспорта (52%) (наглядно в таблице).

Интересно, что тотальную усталость от работы чаще всего испытывают люди в возрасте 25-34 лет – 49% из них рассказали, что регулярно думают о том, как им надоела их работа. Реже всего такие мысли посещают людей старше 55 лет – среди них таких оказалось всего 22%. Также добавим, что мужчины реже женщин жалуются на усталость от работы: 41% против 50%.

Ещё 53% жителей СЗФО сообщили, что мысли о том, «Как же я устал(а)», «Как же мне всё это надоело» в контексте работы возникают, но не слишком часто (по России в целом – 42%).

И лишь 6% жителей СЗФО никогда не испытывают подобных эмоций по отношению к своей работе (по России в целом – 10%). Чаще всего это люди старше 55 лет (25%). Среди мужчин таких респондентов оказалось 12%, а среди женщин – только 9%. В профессиональном разрезе это чаще всего руководители – 13% респондентов из категории «Высший менеджмент» сообщили, что никогда не думают о своей работе «Как же мне все это надоело».

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