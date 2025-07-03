400 км до Северного полюса и 1000 км до суши: дрейфующая станция СП-42 продолжает работу в Арктике

Станция «Северный полюс-42» находится в западном полушарии планеты, в точке с координатами 86° с.ш. и 144° з.д., направление дрейфа — север, северо-восток.

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, до географического Северного полюса — чуть более 400 км, до ближайшей суши — не менее 1000 км. За десять месяцев работы, под действием ветров и течений, ледостойкая платформа «Северный полюс» преодолела около 2500 км. Генеральный дрейф от точки старта превысил 900 км.

Учёные успешно продолжают научные исследования в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Проводится отбор геологических и биологических образцов, гидрохимический анализ, ежедневное океанологическое зондирование, широкий спектр метеонаблюдений и ледовых исследований. Значительная часть программы связана с экологическим мониторингом.

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт готовит очередную ротацию полярников дрейфующей станции. В сложной логистической операции будет задействовано научно-экспедиционное судно института «Академик Трёшников».

Фото (карта Андрей СОКОЛОВ, ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457247730%2Fwall-165713521_6321