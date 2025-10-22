41 год, здоровье хорошее: Росстат составил портрет среднестатистического россиянина

Среднестатистическому россиянину — 41 год, свободное время он чаще всего проводит перед телевизором и ежедневно пользуется интернетом, при этом не жалуется на здоровье. Такой портрет составил Росстат по итогам прошлого года.

Как сообщает «РБК», по данным ведомства, 80,8 процента населения РФ составляют русские. Средний возраст жителей страны — 41 год: мужчин — 38 лет, женщин — 43 года. Средний рост составил 166,9 и 159,5 сантиметра, вес — 74,1 и 67 килограммов соответственно.

В среднем по России в официальном браке находились 63 процента мужчин и 54 процента женщин. За просмотром фильмов и телепередач свободное время проводят 77,9 процента россиян, 70,6 процента предпочитают общение с друзьями, 50,2 процента отдыхают за компьютером или с телефоном, 34 процента читают книги, газеты или журналы, 24,5 процента посвящают время своему хобби.

Интернетом пользуются 88,9 процента жителей, при этом ежедневно — 76,4 процента мужчин и 74,7 процента женщин.

В минувшем году 80,4 процента населения от 35 до 39 лет оценивали своё здоровье как «очень хорошее» и «хорошее». Средняя зарплата граждан РФ выросла на 19 процентов и превысила 89 тысяч рублей. Легковым автомобилем по состоянию на конец 2024-го владели 49,3 процента российских семей.