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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.22 13:00

41% ИТ-специалистов из СЗФО готовы к релокации

Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали, какие специалисты из сферы ИT регионов СЗФО активнее всего рассматривали для себя смену работы и переезд за пределы города или страны.  

Кадры из сферы ИТ уже несколько недель подряд показывают самую высокую динамику активности в поиске новой работы среди соискателей в СЗФО. В частности, за март по сравнению с февралем объём обновленных/открытых резюме специалистов из сферы информационных технологий вырос на 16%. Это самые высокие показатели в регионах Северо-Запада среди всех профсфер. На данный момент открыто более 53 тысяч резюме ИT-специалистов из регионов СЗФО.

Анализ резюме ИT-специалистов Северной столицы, открытых/обновленных за март, показал, что наибольшее число из них принадлежит программистам и разработчикам (28% или более 6 тысяч резюме), на втором месте – руководители проектов в ИТ (22%), на третьем – UX/UI дизайнеры и художники (14%). В первой десятке также аналитики (13%), тестировщики (10%), менеджеры ИТ-продуктов (7%), системные администраторы (6%), специалисты по информационной безопасности (3%), системные инженеры и технические директора (по 3%), гейм-дизайнеры (1%).

«По итогам марта готовность к релокации за пределы родного региона или страны в своем резюме подтвердили 41% ИТ-кандидатов из СЗФО, а это более 21 тысячи соискателей. Это как активный поиск работы за пределами своего города или страны, так и пассивный, когда кандидат готов рассматривать релокацию, но может и не искать её целенаправленно. Если говорить о географических приоритетах ИT-специалистов, то чаще всего они касаются европейской части России или других государств», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Ситуация характерная и для всей страны в целом. Так, в период с 8 по 26 февраля 2022 доля резюме ИТ-соискателей в целом по России со статусом желательного или возможного переезда (релокации) была на уровне 36%, что в среднем 2 п.п. ниже уровня 2021 года. С 28 февраля число таких резюме в ИТ только росло, в середине марта обогнало уровень прошлого года. К концу марта уже свыше в 40% ИТ-резюме по стране был указан статус готовности к переезду, что на 1,5 п.п. превышает показатель марта 2021 года.

По итогам марта самой привлекательной страной для переезда российских ИТ является США, в топ-3 входит и Грузия, при этом страны ЕС доминируют в общем списке привлекательных стран. Примечательно отсутствие стран Азии среди приоритетных для релокации (подробно на диаграмме).

Топ стран желаемого переезда:

  • США;
  • Германия;
  • Грузия;
  • Кипр;
  • Канада;
  • Великобритания;
  • Чехия;
  • Испания;
  • Казахстан;
  • Нидерланды;
  • Беларусь;
  • Финляндия;
  • Швеция;
  • Италия;
  • Швейцария;
  • Франция;
  • Польша.

Комментарии

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