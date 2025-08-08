41% работающих жителей Мурманской области никогда не получают премий

Аналитики hh.ru провели опрос среди работающих жителей Мурманской области и узнали, как часто работодатели выплачивают премии своим сотрудникам. Исследование hh.ru показало, что 41% местных жителей не получают премий вообще — и это один из самых высоких показателей среди регионов (выше только в Тюменской области — 53%).

При этом в области есть и счастливчики: регулярные премии получают 30% опрошенных. Премии раз в квартал и раз в год получают по 8% сотрудников.

Причём работающие женщины получают премии реже, чем мужчины: 39% опрошенных женщин никогда не получали премий, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 36%. Среди профессий больше всего тех, кто получает премию ежемесячно, — 37% работников розничной торговли. Также чаще других премируют сотрудников в сфере продаж: 34% получают премии каждый месяц.

А вот реже всего — раз в год — премии выплачивают ИТ-специалистам, юристам и топ-менеджерам.

В данном вопросе важен не только факт получения премии, но и её размер. Выяснилось, что 18% работников в Мурманской области сталкиваются с нестабильными выплатами, зависящими от решения руководства. У 29% опрошенных размер премии составляет 10% от оклада, ещё 32% получают до трети, а ещё 5% — до половины оклада. 8% работников могут рассчитывать на премии до 100% от зарплаты, а вот более 100% получают лишь 5% работающих горожан.

Примечательно, что мужчины по-прежнему чаще получают крупные премии. Например, более 12% из них получают бонусы в размере свыше 100% от оклада, тогда как среди женщин таких — лишь 5%.

«Аналитика hh.ru показывает, что премии остаются важным, но не универсальным инструментом мотивации. Один из ключевых вызовов для работодателей — снижение доли сотрудников, не получающих бонусов (материальных или нематериальных), и переход от нестабильных выплат к системе, основанной на измеримых результатах. Это особенно актуально сейчас, когда рынок труда меняется, и, по данным hh.ru, более трети (32%) опрошенных хотят не только понимать, из каких показателей складывается их премия, но и иметь возможность влиять на её размер.

Работодателям, планирующим долгосрочную систему премирования, стоит внедрять чёткие KPI для регулярных бонусов, учитывать гендерный и возрастной дисбаланс в выплатах. Особенно важно — создавать программы с гарантированными премиями на этапе адаптации и онбординга для сотрудников разных профессий и уровней опыта. Также стоит отметить: компании, практикующие регулярные премии по результатам, сохраняют не только гибкость системы, но и повышают привлекательность своего HR-бренда в глазах соискателей. Поэтому тренд на прозрачные, KPI-зависимые бонусы будет усиливаться, особенно в сферах с высокой конкуренцией за кадры — например, среди ИТ-специалистов и топ-менеджеров», — отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.