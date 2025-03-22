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Мурманская область. Арктика (16+)22.03.25 18:00

41% россиян общается с коллегами вне офиса, 28% избегают подобных встреч

41% россиян общается с коллегами не только в рамках рабочего процесса, 3 из 10 перестали поддерживать неформальные встречи, а каждый четвертый уверен, что не стоит смешивать профессиональные отношения с личными. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

4 из 10 россиян (41%) регулярно встречаются с коллегами вне рабочего места. Ещё 1% респондентов только недавно начали общаться с коллегами за пределами офиса.

Согласно комментариям, самые популярные места для таких встреч — это кафе, рестораны и парки. 30% опрошенных рассказали, что раньше встречались с сослуживцами в свободное время, но теперь перестали это делать. Каждый четвертый (28%) не общался и не общается с коллегами после работы: «Работа — это работа. Не стоит смешивать личное и профессиональное».

Мужчины чаще женщин рассказывают о том, что и раньше, и сейчас общаются с коллегами (48% против 31% соответственно). Женщины чаще говорят, что дружеские встречи остались в прошлом (35% против 26% среди мужчин).

Россияне старше 45 лет чаще проводят время с коллегами в неформальной обстановке, чем те, кто младше. Самыми дружелюбными коллегами оказались граждане с доходом до 50 тысяч рублей: среди них каждый второй (48%) готов общаться с коллегами за пределами офиса.

О том, что раньше находили время на встречи с коллегами, а теперь прекратили общение, чаще говорят респонденты с доходом от 50 до 100 тысяч рублей (46%).

Общение вне работы может укреплять командный дух, но важно помнить о личных границах. Не стоит навязывать своё общество тем, кто предпочитает разделять работу и личную жизнь.

Время проведения опроса: 6—18 марта 2025 года.

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