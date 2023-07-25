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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.23 10:00

4,2% - в июне годовая инфляция в Мурманской области росла меньшими темпами, чем в большинстве регионов СЗФО

Годовая инфляция в Мурманской области в июне 2023 года повысилась и составила 4,2% после 3,8% в мае. На ее ускорение повлияли рост спроса на отдельных рынках и ослабление рубля.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, годовой темп прироста цен на продовольственные товары составил 2,6%. Из-за сокращения предложения на фоне постепенного исчерпания прошлогодних запасов и удорожания импортных овощей в годовом выражении выросли цены на капусту и морковь, замедлилось снижение цен на картофель. Рост стоимости импортных кормов и оборудования привел к замедлению удешевления куриного мяса и свинины. Дополнительное влияние на динамику цен мяса курицы оказали вспышки птичьего гриппа.

«Годовые темпы прироста цен в сегменте непродовольственных товаров также увеличились. Быстрее в годовом выражении росли цены на новые отечественные автомобили, поскольку на фоне перестройки производственных цепочек повысились издержки автопроизводителей», – пояснила начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

Годовой темп прироста цен в сфере услуг составил 8,4%. Основной вклад внёс рост цен на туристические услуги: темпы прироста стоимости на ряд направлений за границу увеличились на фоне ограниченного предложения и ослабления рубля.

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