4:2! ХК «Мурман» можно поздравлять с победой

4 февраля на льду Первоуральска ХК «Мурман» сразился с командой «Уральский Трубник». Финальный счёт 4:2 в пользу нашей команды.

4 февраля на льду Первоуральска ХК «Мурман» сразился с командой «Уральский Трубник». Финальный счёт 4:2 в пользу нашей команды.

Как сообщает vk.com/hcmurman, после перерыва хозяева отыграли мяч и были очень близки к тому, чтобы сравнять счёт, но удачный проход Вадима Русина на 77 минуте и гол Красикова с заработанного пенальти перевернул игру. Далее у «Трубника» не получилось ровным счётом ничего.

Команда «Мурмана» играла уверенно, компактно и желание победить у заполярной команды было сильней.

Следующий матч нашей команды пройдёт дома, где она встретится с ХК «Водник» 11 февраля в 13.00.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250853%2Fwall-149919532_2965