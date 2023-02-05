Мурманская область. Арктика (16+)05.02.23 11:00
4:2! ХК «Мурман» можно поздравлять с победой
4 февраля на льду Первоуральска ХК «Мурман» сразился с командой «Уральский Трубник». Финальный счёт 4:2 в пользу нашей команды.
4 февраля на льду Первоуральска ХК «Мурман» сразился с командой «Уральский Трубник». Финальный счёт 4:2 в пользу нашей команды.
Как сообщает vk.com/hcmurman, после перерыва хозяева отыграли мяч и были очень близки к тому, чтобы сравнять счёт, но удачный проход Вадима Русина на 77 минуте и гол Красикова с заработанного пенальти перевернул игру. Далее у «Трубника» не получилось ровным счётом ничего.
Команда «Мурмана» играла уверенно, компактно и желание победить у заполярной команды было сильней.
Следующий матч нашей команды пройдёт дома, где она встретится с ХК «Водник» 11 февраля в 13.00.
Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250853%2Fwall-149919532_2965
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