42-летнюю мурманчанку, совершившую ночную кражу в мурманском гипермаркете, задержали росгвардейцы

Накануне ночью в центр оперативного управления нарядами Заполярной Росгвардии поступил сигнал «Тревога» из гипермаркета, расположенного в Первомайском округе Мурманска.

Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что жительница областного центра пришла в магазин и, взяв с полок продукты питания на сумму более тысячи рублей, решила покинуть гипермаркет, не оплатив товар. Противоправные действия гражданки заметили работники гипермаркета, которые вызвали сотрудников вневедомственной охраны.

В ходе просмотра камер видеонаблюдения было установлено, что несколько дней назад подозреваемая смогла похитить из этого же магазина продукты питания и скрыться.

Росгвардейцы задержали 42-летнюю мурманчанку, ранее привлекавшуюся к административной ответственности, и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время в отношении задержанной решается вопрос о возбуждении уголовного дела.