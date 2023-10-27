42% мурманчан готовы заменить своих начальников и не всегда видят их ценность как сотрудников

В разрезе профессий: больше других верят в своё руководство производственники (50%) и айтишники (47%). Считают, что начальник сведёт бизнес в могилу чаще других работники финансовой сферы (16%).

Служба исследований hh.ru выяснила, что 42% мурманчан в целом готовы занять место своих руководителей. Также местные жители рассказали, много ли среди их руководства ценных сотрудников.

Хотят ли подчиненные встать на место своих начальников? 42% опрошенных мурманчан ответили «Да». Из них 23% заявили, что справились бы с задачами руководителя лучше него.

Ещё 19% в целом готовы перейти на топ-менеджерскую должность, но у них нет особого желания. Наиболее амбициозными оказались средний менеджмент – 47% из них готовы претендовать на должность своего непосредственного руководителя прямо сейчас. На втором месте – работники сферы продаж (41%), на третьем – производственники и инженеры (27%).

С другой стороны, наименее заинтересованы в карьерном росте работники строительной сферы (48% отрицательных ответов), административный персонал (45%) и производственники (42%). Представители этих сфер чаще других заявляли, что у них недостаточно опыта и знаний для карьерного роста.

А вот работники сферы науки и образования (29%), транспорта и логистики (28%) и маркетологи (24%) чаще других отвечали, что у них вообще нет стремления стать руководителем (наглядно в таблице).

Более того мурманчане высказались на тему, считают ли они своих руководителей ценными для компании. Утвердительно ответили и положительную оценку работе своего руководства дали 50% опрошенных. Интересно, что ещё 14% (каждый шестой опрошенный в регионе) заявили, что их руководитель хоть и ценный сотрудник, но его действия негативно сказываются на бизнесе. 17% считают, что действия руководства ведут компанию к кризису. 8% уверены, что их начальник занимает должность незаслуженно. 8% считают, что руководство может с лёгкостью заменить кто-то другой.

В разрезе профессий: больше других верят в своё руководство производственники (50%) и айтишники (47%). Считают, что начальник сведёт бизнес в могилу чаще других работники финансовой сферы (16%).