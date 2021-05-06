42% опрошенных жителей СЗФО заявили, что им недостаточно 28 отпускных дней

Служба исследований hh.ru провела опрос россиян, чтобы выяснить, каковы их планы на отпуск в этом году.

У большинства опрошенных и в том числе жителей СЗФО (69%) основной отпуск на работе — 28 дней, у 20% респондентов отпуск более 28 дней. Как правило, более месяца отпускных дней есть у жителей Крайнего Севера, у представителей научно-образовательной сферы, работников сферы добычи сырья, медицины и банковских служащих. Отдых менее 28 дней в большинстве случаев проводят представители сферы продаж (25% опрошенных), работники транспортной сферы (18%) и высший менеджмент (17%).

42% опрошенных жителей СЗФО не удовлетворены количеством дней отпуска. Наибольшая доля тех, кому не хватает 28 дней отпуска в сфере медицины и фармацевтики, о нехватке отпускных дней заявили также юристы и банковские работники – каждый второй опрошенный.

На данный момент лишь 3% респондентов уже успели потратить все положенные им на работе дни отпуска. Каждый третий израсходовал их частично, 64% ещё не брали отпуск в этом году. Выше всего доля тех, кто частично успел сходить в отпуск — в банковской сфере и области закупок. Ни разу не были в отпуске в 2021 году 71% работники сферы маркетинга и по 70% из сфер производства, юридической и транспортной.

Первые по популярности занятия, которыми занимались люди, уже бывшие в отпуске в этом году — бытовые дела и домашний отдых. Лишь 26% путешествовали по России, а за границу — всего 7%. Среди тех, у кого ещё остались неизрасходованные отпускные дни, 77% планируют пойти в отпуск в этом году. 8% не планируют, 2% планируют взять отпуск официально, но не ходить в него фактически, еще 13% ещё не определились.

Примечательно, что на планы большинства опрошенных не повлияла отмена авиасообщения с Турцией и Танзанией: 86% против 14%, на планах которых отмена сказалась достаточно сильно. Если говорить о профсферах, то отмена турецкого направления отразилось сильнее всего на отпускных планах 23% опрошенных из юридической сферы, а также 19% работников из сферы маркетинга, 16% строителей и 15% ИТ-специалистов.

«Летние месяцы — наиболее популярные для отпуска у соискателей, планирующих отдыхать в 2021, однако сентябрь несколько опережает июнь (28% против 25%). В целом большинство опрошенных выбрали в качестве отпускных месяцев июль, август и сентябрь. Зимой 2021 года в отпуск планируют пойти в большинстве своем топ-менеджеры (19%), представители маркетинговой (14%) и банковской сфер (13%), а также транспортники, ИТ-специалисты и строители», - добавляет Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.