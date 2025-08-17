Наш удивительный мир: бразильский биолог создаёт рай для птиц, а швейцарская компания создала гуманоидного робота, который помогает людямМурманская область представлена на всероссийском гастрономическом фестивале в Москве
42% родителей учеников — за единую школьную форму по всей стране, 23% — за уникальную для каждой школы

Школьная форма: единый стандарт или свобода выбора? Мнения россиян разделились. 42% родителей учеников — за единую школьную форму по всей стране.  К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе родители школьников.

36% россиян считают, что в России должна быть единая форма для всех учебных заведений среднего образования. Каждый пятый поддерживает идею индивидуальной формы для каждой школы. 1 из 3 выступает против формы вообще. Каждый девятый затруднился с ответом (11%).

Мужчины чаще женщин выступают против школьной формы (37 и 29% соответственно), тогда как россиянки чаще поддерживают вариант с индивидуальной формой для каждой школы (25% против 15% среди мужчин). Интересно, что идею единого дресс-кода одинаково поддерживают и те, и другие (по 36%).

Различия во взглядах сильно выражены у россиян разных возрастов, что, конечно, ожидаемо. Молодёжь до 35 лет чаще всех против формы (49%) и реже поддерживает единый российский стандарт (17%). Респонденты 45+ самые консервативные: 63% — за единую форму для всей страны и лишь 9% отрицают необходимость школьной формы как таковой.

Родители школьников чаще общества в целом поддерживают как идею всероссийского стандарта школьной формы (42%), так и уникального комплекта одежды у каждой школы (23%). Причём отцы выступают за строгий общероссийский дресс-код учеников значительно чаще матерей (54 и 30% соответственно).

С новым ГОСТом для школьной формы, действующим с 1 июля 2025 года, уже успели подробно ознакомиться 22% матерей и 11% отцов обучающихся. Иллюстрируя новый стандарт, Роскачество представило вариант комплектов одежды для мальчиков и девочек. Он понравился только 24% отцов и 14% матерей: «Смотрится прилично». 43% мужчин и 55% женщин раскритиковали вариант Роскачества: «Архаично и некрасиво»; «Невзрачная»; «Устаревшая модель костюма для девочки, которая не украсит и не на каждую фигуру»; «Дизайн хуже советского»; «Нет учёта специфики южных и северных регионов. Пиджак сложно носить ребёнку с пуховиком»; «Будто театральный реквизит завалялся, запылился».

Родители школьников — за дисциплину: за три года число отрицающих необходимость школьной формы сократилось с 32 до 25%.

Время проведения опроса: 7—13 августа 2025 года.

