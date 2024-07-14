42% россиян против введения штрафов для родителей курящих подростков, 35% — за

Идею штрафовать родителей курящих подростков отцы одобряют чаще матерей. Такой вывод делают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котром приняли участие представители экономически активного населения, в том числе родители детей в возрасте 12—16 лет, из всех округов страны.

Законопроект о штрафах для родителей, чьи несовершеннолетние дети до 16 лет курят, кабмин отклонил, но признал, что эта тема требует повышенного внимания, а проект — доработки. Опрос, проведённый «SuperJob», показал, что каждый третий россиянин (35%) поддерживает инициативу введения штрафов для родителей курящих подростков. 42% опрошенных высказались против этой идеи. Каждый четвёртый (23%) затруднился с оценкой.

Мужчины оказались более категоричны в этом вопросе: 38% из них поддержали введение штрафов (против 32% среди женщин). Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу. Среди россиян старше 45 лет доля поддержки составила 40% (против 31% среди опрошенных до 34 лет), а среди тех, кто получает более 100 тысяч рублей в месяц — 39% (против 30% среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей). Интересно, что за штрафы высказались и 27% россиян, которые курят сами: «Если бы в своё время мне мать объяснила бы доходчиво, что меня ждёт в зрелости и что курению есть здоровая альтернатива, с вероятностью 90% я бы курить не стал».

29% родителей несовершеннолетних детей также поддерживают введение штрафов за курение. Отцы чаще матерей соглашаются с необходимость внедрения этой меры наказания: 32% против 19%. Каждый второй родитель (51%) выступает против законопроекта. Каждый пятый (20%) затруднился ответить.

Согласно исследованию, 71% родителей мальчиков и 81% родителей девочек 12—16 лет утверждают, что их дети не курят и даже не пробовали этого делать. Каждый пятый россиянин, воспитывающий сына, и каждый девятый, воспитывающий дочь, знают наверняка или подозревают, что их ребёнок курит. Женщины чаще мужчин осведомлены о курении ребёнка.

Время проведения опроса: 8—10 июля 2024 года.