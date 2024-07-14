Как Мир отмечал Международный день йоги: одни любители упражнений проводили занятия с поросятами, а другие собрались на пляже КопакабанаМарина Табейкина: саморазвитие, или Как преодолевать жизненные трудности и делать её гармоничной
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.07.24 18:00

42% россиян против введения штрафов для родителей курящих подростков, 35% — за

Идею штрафовать родителей курящих подростков отцы одобряют чаще матерей. Такой вывод делают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котром приняли участие представители экономически активного населения, в том числе родители детей в возрасте 12—16 лет, из всех округов страны.

Законопроект о штрафах для родителей, чьи несовершеннолетние дети до 16 лет курят, кабмин отклонил, но признал, что эта тема требует повышенного внимания, а проект — доработки. Опрос, проведённый «SuperJob», показал, что каждый третий россиянин (35%) поддерживает инициативу введения штрафов для родителей курящих подростков. 42% опрошенных высказались против этой идеи. Каждый четвёртый (23%) затруднился с оценкой.

Мужчины оказались более категоричны в этом вопросе: 38% из них поддержали введение штрафов (против 32% среди женщин). Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу. Среди россиян старше 45 лет доля поддержки составила 40% (против 31% среди опрошенных до 34 лет), а среди тех, кто получает более 100 тысяч рублей в месяц — 39% (против 30% среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей). Интересно, что за штрафы высказались и 27% россиян, которые курят сами: «Если бы в своё время мне мать объяснила бы доходчиво, что меня ждёт в зрелости и что курению есть здоровая альтернатива, с вероятностью 90% я бы курить не стал».

29% родителей несовершеннолетних детей также поддерживают введение штрафов за курение. Отцы чаще матерей соглашаются с необходимость внедрения этой меры наказания: 32% против 19%. Каждый второй родитель (51%) выступает против законопроекта. Каждый пятый (20%) затруднился ответить.

Согласно исследованию, 71% родителей мальчиков и 81% родителей девочек 12—16 лет утверждают, что их дети не курят и даже не пробовали этого делать. Каждый пятый россиянин, воспитывающий сына, и каждый девятый, воспитывающий дочь, знают наверняка или подозревают, что их ребёнок курит. Женщины чаще мужчин осведомлены о курении ребёнка.

Время проведения опроса: 8—10 июля 2024 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа. (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа. (12+)
-PRO Деньги (16+)«ТСервис» по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил предложения работодателей и динамику заработных плат в e-commerce-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 8 копеек, доллар потерял почти 25 копеек-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 и 15 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Для крупных дальневосточных и арктических инвесторов упростят получение субсидий под проекты стоимостью от 500 млрд рублей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика